Принимал участие в программе Савика Шустера по теме энергетики, потому что в самом начале Савик сделал очень важное отступление от темы, которое я прокомментировал. Савик начал программу самым важным видео недели - это фрагменты видео, захваченного бойцами 93-й бригады, где группа спецназ "Сокол" российского ФСБ прибыла на Донбасс и выслеживает украинских воинов:

13 мая, буквально два дня назад, снайпер этой группы, либо другой российский снайпер на том самом участке фронта застрелил бойца 12-го полка Александра Карпику:

До сих пор ни Главнокомандующий Зеленский, ни кто-либо из руководителей Украины не прокомментировал факт направления руководством РФ на Донбасс спецподразделений для убийства украинцев. Зеленский прячется от ответственности за судьбы подчиненных ему воинов, хотя они гибнут, пока он уверяет украинцев, что видит в глазах Путина желание заключить мир.

И то же самое я увидел и при обсуждении проблем энергетики на программе. Кризис и коррупция на энергорынке привели к катастрофе в энергетике, "Энергоатом" сообщил, что останавливает энергоблоки, мощность снижена на 50%, Украина в кризис лишает себя самой дешевой электрики, в "Энергоатоме" пошли прямые убытки! Все это произошло во многом потому, что начали закупать электрику в РФ. Из-за того, что до сих пор компания "Центрэнерго" через частных посредников и луганская ТЭС закупают в РФ уголь. Из-за того, что в нашей российские олигархи, такие как Бабаков контролируют наши облэнерго. Ведь есть под рукой простое решение - а давайте брать у Путина, у него все такое дешевое!

Катастрофу в энергетике власти пытаются замолчать, факты отрицаются, выступление министра энергетики напомнило мне сеанс психотерапии, хотя сами энергетики прямо заявляют о жестоком кризисе.

На фронте погибают люди, которые отрезали для себя все компромиссы с РФ, которые жертвуют собой, чтобы Украина стала независимой. А люди в тылу, которые принимают решения, с врагом пытаются договориться. Умиротворить, успокоить, умолчать про спецназ ФСБ, про энергетическую катастрофу, убытки от которой лягут на плечи всех граждан.

И Путин посылает элитный спецназ, потому что никакие "ополченцы" воевать против Украины не могут! Это фикция. Войну ведет российская регулярная армия, а "ополченцы" - это просто декорация, театральная постановка, забитые алкаши-землекопы. И ведет Путин войну, потому что знает - надо еще немного поднажать, и Зеленский сломается, пойдет на уступки, а расходы на войну потом быстро отобьются за счет самих украинцев, которые отдают свои рынки оккупантам и которых подсаживают на российскую энергетическую иглу. Наш энергетический фронт прорван.

Пока мы не разорвем с Россией, пока мы не построим оборону на всех фронтах - мы не победим коррупцию, мы не построим сильное государство, мы не сможем уничтожить врага, мы не сможем прекратить умирание нашей экономики, не сможем прекратить смерти наших героев.

Из программы очевидно главное - полный разрыв с Россией в энергетике и полная интеграция в энергосистему ЕС - это единственный путь спасения нашей экономики. Надо просто перестать и думать, чтобы брать в РФ и Беларуси российскую электрику, уголь, сжиженный газ, бензин.

Потому что вот она, цена бизнеса с РФ - мама прощается с Александром Карпикой...

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