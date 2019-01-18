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Пока мать пила: в Сумах едва не замерзла годовалая малышка

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В Сумах полиция спасла годовалую девочку, которая чуть не замерзла. Ребенок находился на 10-градусном морозе, пока его мать распивала спиртные напитки.

Правоохранителей вызвали взволнованные соседи, которые несколько часов подряд слышали под подъездом детский плач, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Приехав на вызов, полицейские увидели мужчину и женщину, которые пили. Ребенок в коляске заходился от плача. Замечания патрульных мать проигнорировала, поэтому они схватили ребенка и начали отогревать его в машине. По словам медиков, прибывших на вызов, малышка была очень переохлаждена. Ребенка забрали в больницу.

Младенец

Младенец

Pixabay

"Во время визуального осмотра было обнаружено посинение лица и конечностей пальцев рук. Нами было принято решение о согревании ребенка в патрульном авто, после чего ее передали скорой помощи", — рассказал инспектор Андрей Белицкий.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаСумы
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