Пока люди ждали в очереди: занятие медиков в онкобольнице возмутило украинцев

В Николаеве в приемном отделении областной онкологической больницы пациенты около 40 минут прождали под дверью, чтобы зайти на прием к врачам.

"Вы серьезно думаете, что после реформы на рабочем месте не будут красить ногти и губы и барыжить лаком в то время, когда их ждут пациенты?" - заявил в своем Facebook пользователь Сергей Савченко.

Он опубликовал несколько фото, на которых, по его словам, медики рассматривали и выбирали помады для губ и лаки для ногтей.

В приемном отделении областной онкологии "издеваться над пациентами начинают с первых минут пребывания", говорит Савченко.

"Сорок минут (сорок!) просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться, в чем заминка и почему мы одни сидим уже почти час перед дверью... честно говоря, опешил. Достал лист информации со стенда и спросил, по какому телефону мне позвонить, чтобы здесь навели порядок. Вопрос решился за 5 минут", - отметил он.

Как писал "Обозреватель", в больнице на Николаевщине 6 лет скрывали новое оборудование.