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Пойман на горячем: НАБУ обнародовало громкие подробности задержания Грымчака

8.8т Читать материал на украинском

Сотрудники Службы безопасности Украины и НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.

Подробности раскрыли пресс-службы следственных органов в Facebook. Отмечается, что чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК (мошенничество).

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч они были задержаны "на горячем", – сказано в сообщении.

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Грымчака задержало НАБУ

Грымчака задержало НАБУ

Следственные действия происходили при процессуальном руководстве прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

pravdainform.com.ua

Как стало известно, уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа жена Грымчака сообщила, что в их дом прибыли с обыском и намерением задержать ее мужа.

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Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Теги
НАБУ Служба безопасности Украины
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Мразота..Кем только не был..И в социалистах был..и к оранжевым бегал....и везде за правду боролся..переменились ветра и быстренько стал швалью майданутой..так люто ненавидел Донбасс...откуда родом.. Но фамилия западенская..а это как клеймо..значит гнилая кровь ..черная..западенская.. Вот оно гнилое нутро и вылезло..
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Цэ рука Кремля!
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