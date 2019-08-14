Пойман на горячем: НАБУ обнародовало громкие подробности задержания Грымчака

Сотрудники Службы безопасности Украины и НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Подробности раскрыли пресс-службы следственных органов в Facebook. Отмечается, что чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК (мошенничество).
"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч они были задержаны "на горячем", – сказано в сообщении.
Грымчака задержало НАБУ
Следственные действия происходили при процессуальном руководстве прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.
Юрий Грымчак
pravdainform.com.ua
Как стало известно, уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа жена Грымчака сообщила, что в их дом прибыли с обыском и намерением задержать ее мужа.
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