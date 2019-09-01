Поймали шестерых: стало известно о проблемах "Л/ДНР" на Донбассе

Сотрудники Национальной гвардии на Донбассе в субботу, 31 августа, задержали 6 граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, поймали при проверке документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя.

Они пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе joinfo.ua

Пресс-служба добавляет, что всего за прошедшую неделю (26 августа – 1 сентября), во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения Операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны:

10 человек, совершивших административные правонарушения;

9 – уголовные преступления;

9 – причастных к незаконным вооруженным формированиям;

1 – причастного к перевозке медицинских препаратов наркотического происхождения.

"Все правонарушители были переданы работникам Национальной полиции Украины", – подытожено в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 31 августа в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

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