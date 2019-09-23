Поймали на горячем: в Харькове педофил приставал к 6-летней девочке. Видео

В Харькове мужчину обвинили в том, что он начал приставать к 6-летней девочке и поцеловал ее в губы. Инцидент произошел недалеко от улицы Дизельной 22 сентября.

Мама и отец ребенка зашли в магазин, а тот остался ждать их на улице. В это время к ней подошел незнакомец, написало издание "Дозор Неделя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родители, которые стали свидетелями происходящего, догнали мужчину и вызвали полицию. До приезда правоохранителей они сняли его на видео. Он просил простить и отпустить его. По словам незнакомца, с утра в него вселился "дух прелести", а также "дух блуда".

В Харькове педофил приставал к 6-летней девочке Скриншот

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 43-летний ранее не судимый харьковчанин. Объяснить свои действия полицейским он также не смог.

Сведения о происшествии зарегистрировали в Слободском отделе полиции.

В сети в комментариях под роликом написали, что этого мужчину разыскивали уже около трех лет, а в микрорайоне Шишовка в каждом подъезде висели соответствующие объявления.

"Этого типа в мастерке, похожей на клубную "Металлиста", ищут уже около 3 лет. На Шишковке висели объявления в каждом подъезде о педофиле", – отметили пользователи.

Комментарий пользователя Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали мужчину, который в медицинских учреждениях обнажал половой орган в присутствии детей.

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