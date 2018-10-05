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Поймали ''на горячем'': прокурор ГПУ погорел на взятке в $15 тысяч

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В пятницу, 5 октября, прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке в размере $15 тысяч.

Задержание провели детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при содействии Генеральной инспекции ГПУ, передает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, старший прокурор в одном из уголовных производств обещал подозреваемым за $20 тысяч составить соглашение о признании вины. Это якобы гарантировало им освобождение с испытательным сроком, а в случае отказа от "предложения" - грозил бы приговор на срок 11-12 лет.

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Поймали ''на горячем'': прокурор ГПУ погорел на взятке в $15 тысяч

nabu.gov.ua

Поймали ''на горячем'': прокурор ГПУ погорел на взятке в $15 тысяч

nabu.gov.ua

Поймали ''на горячем'': прокурор ГПУ погорел на взятке в $15 тысяч

nabu.gov.ua

Поймали ''на горячем'': прокурор ГПУ погорел на взятке в $15 тысяч

nabu.gov.ua

В НАБУ сообщают, что, по условиям сделки, деньги должны были быть оплачены двумя траншами: сначала $15 тысяч, потом еще $5 тысяч.

Прокурор ГПУ был разоблачен "на горячем": во время обысков детективы НАБУ обнаружили $15 тысяч взятки.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Харькове арестовали банду копов-вымагателей из метро. Майор, лейтенант и двое сержантов полиции угрожали пассажирам и применяли физическую силу.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в УкраинеКриминал
Место
Украина
Объекты
ГПУНАБУвзяткаГенеральная прокуратура УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура
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