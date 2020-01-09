Поймала за ноги, но улетела с ней: появились детали трагедии с подростками в Луцке

Две 15-летние девушки (двоюродные сестры), которые выпали из окна многоэтажного дома в Луцке, сделали это случайно.

Как рассказали в местной полиции, они вышли на балкон, после чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать.

"Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации", – говорится в сообщении.

В Луцке две девочки выпали из окна 7 этажа Иллюстрация

Девушка, которая выжила после падения, имеет многочисленные травмы, говорится в сюжете ТСН. "Диагноз: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма с множественными переломами костей лицевого черепа. Также у нее закрытая травма органов грудной клетки", – рассказал заместитель генерального директора по хирургической помощи Игорь Дородных.

В полиции рассказывают, что в квартире девушки находились сами, двери были закрыты изнутри. Известно также, что в этот день сестры были на крестинах в селе вблизи Луцка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в арендованной квартире в Киеве были убиты две девушки 16 и 17 лет. В преступлении подозревается 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.

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