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Пойдет на Киев: Ярош назвал роль Путина в третьем Майдане

1.4тЧитать материал на украинском

В случае, если интересы украинского государства сдадут Российской Федерации, в стране возможен третий Майдан.

Об этом в интервью "УП" заявил командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош на вопрос, при каких условиях он может двинуться с Каменского и повести людей на Киев.

"В случае капитуляции. Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет палить. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется".

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Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

УП

По словам политика, существует комплекс легальных, демократических процедур, которые можно задействовать при желании.

"Этим никто не хочет заниматься, даже из политиков оппозиционных. Есть зона комфорта, с которой они не хотят выходить", — считает Ярош.

На вопрос, может ли он через пять лет после революции сказать, что Майдан победил, Ярош отметил:

"Ту цель, которую мы ставили — ликвидация режима Януковича — мы достигли. В этом есть безусловная победа. Я удивляюсь, считаю Божьим чудом, что после Майдана мы не потеряли Юг и Восток. Что Путин не реализовал проект "Новороссия".

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По словам Яроша, лучшие черты украинцев были мобилизованы именно Майданом.

"В Одессе, Николаеве, Харькове, Запорожье, Днепре... Но конечной победой Майдана будет утверждение собственного государства. Полноценного, цветущего. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли", — говорит лидер УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Ярош предрек Путину незавидное будущее.

Кроме того, Ярош озвучил план борьбы с Россией.

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Темы
Война на ДонбассеЕвромайдан
Персоны
Дмитро ЯрошВладимир Путин
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Так, сильна Україна повинна мати обороноздатну армію і незалежну Церкву. Цікаво, а за кого Ярош збирається голосувати на виборах?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А этот свiдомий придурок до сих пор не понял, что задачей МАНДАйна было похоронить промышленность, с/х и экономику Украину....с чем он превосходно справился....
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