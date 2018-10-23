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Похоже на игру: эксперт раскритиковал ''официальное'' видео расстрела в Керчи

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Видео, на котором студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков ходит по учебному заведению и расстреливает людей, напоминает нарезку кадров, авторы которой пытаются сформировать у зрителя определенную точку зрения.

По мнению психолога Максима Жидко, опубликованный в сети ролик, нельзя считать полной и правдоподобной картиной преступления, пишет "Сегодня".

"Прежде всего, перед нами нарезка кадров, сделанная кем-то и предполагающая определенный взгляд на ситуацию – что-то выпячено, что-то, наоборот, убрано. Точно можно сказать, что преступление было явно заранее спланировано и не являлось аффектом", – считает психолог.

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Специалист также подчеркнул, что поведение самого стрелка выдает не образ киллера или террориста, а, скорее всего, обычного бунтующего подростка, который возомнил себя героем.

"Судя по тому, как двигается и держит оружие стрелок, он явно представляет себя неким героем. Расстрел мониторов может быть расценено и как срыв злости, и как желание покрасоваться. Такое ощущение, что он в своем воображении видит себя героем компьютерной игры или боевиком", – добавил Жидко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно осуждают теракт в Керчи. Пользователи регулярно находят не состыковки и предполагают, что Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
А шо, шпили-вили херои расеи, а он шо, вернулся в родную говень, тоже хочет быть хероем, вот херой расеи в свои шестнадцать глотки резал, а ему уже восемнадцать. Как знать, как знать, может сцарь Хуйло уже присвоил хероя расеи этому Рослякову, ведь он хероически взял колледж Керчи. Обоз, сразу кешую, а потом, как знать, как знать.
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