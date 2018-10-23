Похоже на игру: эксперт раскритиковал ''официальное'' видео расстрела в Керчи

Видео, на котором студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков ходит по учебному заведению и расстреливает людей, напоминает нарезку кадров, авторы которой пытаются сформировать у зрителя определенную точку зрения.

По мнению психолога Максима Жидко, опубликованный в сети ролик, нельзя считать полной и правдоподобной картиной преступления, пишет "Сегодня".

"Прежде всего, перед нами нарезка кадров, сделанная кем-то и предполагающая определенный взгляд на ситуацию – что-то выпячено, что-то, наоборот, убрано. Точно можно сказать, что преступление было явно заранее спланировано и не являлось аффектом", – считает психолог.

Специалист также подчеркнул, что поведение самого стрелка выдает не образ киллера или террориста, а, скорее всего, обычного бунтующего подростка, который возомнил себя героем.

"Судя по тому, как двигается и держит оружие стрелок, он явно представляет себя неким героем. Расстрел мониторов может быть расценено и как срыв злости, и как желание покрасоваться. Такое ощущение, что он в своем воображении видит себя героем компьютерной игры или боевиком", – добавил Жидко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно осуждают теракт в Керчи. Пользователи регулярно находят не состыковки и предполагают, что Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.