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Похороны Даши Лукьяненко: люди со слезами прощаются с девочкой. Фото

9.7тЧитать материал на украинском

В Ивановке Одесской области проходят похороны 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после почти недели поисков.

Попрощаться с девочкой прибыл практически весь поселок – на улице собрались сотни человек, сообщает "Страна".

Некоторые приехали провести Дашу в последний путь из Одессы и других городов. Дашу хоронят в белом закрытом гробу.

Очевидцы говорят, что никого из родных подозреваемого в убийстве на похоронах нет. При этом местные жители считают, что родные подозреваемого тоже замешаны в трагедии.

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"Свои предположения они подкрепляют так: в доме Тарасовых было много литров крови, ее долго отмывали, чтобы скрыть следы преступления. Самому подозреваемому было бы сложно это сделать", - говорится в репортаже журналистов.

Похороны Даши Лукьяненко

Похороны Даши Лукьяненко

strana.ua

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
УкраинаОдесса
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