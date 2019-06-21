Похороны Даши Лукьяненко: люди со слезами прощаются с девочкой. Фото

В Ивановке Одесской области проходят похороны 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после почти недели поисков.

Попрощаться с девочкой прибыл практически весь поселок – на улице собрались сотни человек, сообщает "Страна".

Некоторые приехали провести Дашу в последний путь из Одессы и других городов. Дашу хоронят в белом закрытом гробу.

Очевидцы говорят, что никого из родных подозреваемого в убийстве на похоронах нет. При этом местные жители считают, что родные подозреваемого тоже замешаны в трагедии.

"Свои предположения они подкрепляют так: в доме Тарасовых было много литров крови, ее долго отмывали, чтобы скрыть следы преступления. Самому подозреваемому было бы сложно это сделать", - говорится в репортаже журналистов.

Похороны Даши Лукьяненко strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня было найдено тело Даши. Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы в доме ее соседа.

Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали. По информации полиции, он признался в содеянном.

В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

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