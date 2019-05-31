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"Похоронить за поребриком!" Офицер ВСУ показал мертвых террористов "Л/ДНР"

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети трех террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы на Донбассе.

Так, 20 мая был уничтожен Владимир Яковенко. Это произошло в районе Горловки на Донетчине. Известно, что родом он из села Новый Донбасс Допропольского района. Воевал в качестве "стажера". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще двух убили 27 мая. Так, Виктор Чабан был ликвидирован в районе Доломитного Донецкой области. Родом террорист из Юнокоммунаровска.

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Еще один уничтоженный – Олег Читак. Родом из Счастья (Луганская область). Подробности его гибели выясняются.

Олег Читак

Олег Читак

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Виктор Чабан

Виктор Чабан

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Владимир Яковенко

Владимир Яковенко

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 30 мая. В ответ ВСУ ранили одного террориста "Л/ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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