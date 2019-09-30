Главная Новости
30 сентября • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Похоронили заживо": на Полтавщине врачи попали в скандал из-за "смертельной" ошибки

2.6т Читать материал на украинском

В Лубнах (Полтавская область) медики сообщили родственникам прооперированного мужчины о том, что он умер. Однако уже на следующий день оказалось, что врачи перепутали пациентов с одинаковыми фамилиями и позвонили не той семье.

Об инциденте сообщило издание Кolo.news со ссылкой на дочь мужчины.Так, 28 сентября его прооперировали с язвой желудка.

Позже врачи сообщили родственникам, что мужчина умер, а его тело – в морге. Семья уже начала готовиться к похоронам, впрочем, на следующий день медики позвонили и сказали, что пациент жив и пришел в себя после наркоза.

На Полтавщине врачи попали в скандал из-за "смертельной" ошибки

На Полтавщине врачи попали в скандал из-за "смертельной" ошибки

Оказалось, причиной "тревожного" сообщение стала ошибка: врачи перепутали двух людей, поскольку они имели одинаковые фамилии, хотя и их возраст очень отличался – 50 и 88 лет. В тот день умер именно 88-летний пациент.

Новости
Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

Руководитель управления здравоохранения исполнительного комитета Лубенского городского совета Виктор Кива подтвердил, что такой случай действительно был.

"Мы выясняем и разбираемся в ситуации. Пациенту ничего не угрожает, он выздоравливает. Врач действительно перепутал истории болезней пациентов с одинаковыми фамилиями. Он признает свою ошибку, извинился перед родственниками, компенсирует расходы пострадавшим. Мы в свою очередь проведем служебное расследование", – пояснил он.

Скріншот допису

Скріншот допису

Кolo.news

Скріншот допису

Скріншот допису

Кolo.news

Скріншот допису

Скріншот допису

Кolo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миргороде Полтавской области в местной районной больнице 14-летняя девочка умерла после операции по удалению аппендицита.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Полтава
Теги
смерть врачи
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...компенсирует расходы пострадавшим...." () Эта сокраментальная фраза в Украине решает все проблемы, так что врачу ничего не угрожает. С другой стороны сейчас остался один врач на все отделение, тому как остальные досрочно евроинтегрировались в Европу и уже там, и попробуй уследи за всеми больными - кто помер, а кто только помирает
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel