"Похоронили заживо": на Полтавщине врачи попали в скандал из-за "смертельной" ошибки

В Лубнах (Полтавская область) медики сообщили родственникам прооперированного мужчины о том, что он умер. Однако уже на следующий день оказалось, что врачи перепутали пациентов с одинаковыми фамилиями и позвонили не той семье.

Об инциденте сообщило издание Кolo.news со ссылкой на дочь мужчины.Так, 28 сентября его прооперировали с язвой желудка.

Позже врачи сообщили родственникам, что мужчина умер, а его тело – в морге. Семья уже начала готовиться к похоронам, впрочем, на следующий день медики позвонили и сказали, что пациент жив и пришел в себя после наркоза.

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Оказалось, причиной "тревожного" сообщение стала ошибка: врачи перепутали двух людей, поскольку они имели одинаковые фамилии, хотя и их возраст очень отличался – 50 и 88 лет. В тот день умер именно 88-летний пациент.

Руководитель управления здравоохранения исполнительного комитета Лубенского городского совета Виктор Кива подтвердил, что такой случай действительно был.

"Мы выясняем и разбираемся в ситуации. Пациенту ничего не угрожает, он выздоравливает. Врач действительно перепутал истории болезней пациентов с одинаковыми фамилиями. Он признает свою ошибку, извинился перед родственниками, компенсирует расходы пострадавшим. Мы в свою очередь проведем служебное расследование", – пояснил он.

Скріншот допису Кolo.news

Скріншот допису Кolo.news

Скріншот допису Кolo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миргороде Полтавской области в местной районной больнице 14-летняя девочка умерла после операции по удалению аппендицита.

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