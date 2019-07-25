"Похитили человека!" Террористы устроили очередную подлость на Донбассе

На блокпосту "Каргилл" неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" (оккупированный Россией Донбасс) террористы похитили человека.

Об этом в четверг, 25 июля, написало издание УНН со ссылкой на правоохранительные органы. Так, о похищении сообщил отец потерпевшего.

Мужчина заявил, что сына 1991 года рождения боевики задержали на блокпосту: он содержится в помещении следственного изолятора Донецка.

Террористы Волна

Начато расследование в уголовном производстве открытом по ст. ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" в пятницу, 19 июля, обстреляли город Красногоровка (Донецкая область) на Донбассе: в результате мирный житель получил смертельные ранения. Позже, 20 июля, в результате артиллерийского удара по оккупированном Первомайске (Луганская область) погибла одна женщина.

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