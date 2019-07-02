Похищение и рейдерство: налоговики Днепропетровщины попали в громкий скандал

Создание частного бизнеса в Украине оказывается не только сложно, из-за множества бюрократических проволочек, но и потенциально опасно для жизни и здоровья.

Как только компания добивается успеха, она тут же становится лакомым куском для бандитов и рейдеров, но еще хуже, когда этими людьми оказываются чиновники из государственных структур.

Буквально месяц назад новость о похищении директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова разнеслась по всем украинским СМИ. Как оказалось, 27 мая бизнесмена забрали на допрос в Днепропетровскую Государственную фискальную службу, после чего он перестал выходить на связь.

За что Кирилла Суворова удерживали 23 дня в плену, и чем закончилась история – в сюжете "Надзвичайних новин".

Забрали на допрос и не отпустили

Директор компании "Софт Оил" пропал 27 мая. Как утверждали родственники, его забрали на допрос в налоговую милицию Днепропетровской области, после чего связь с бизнесменом пропала.

В сюжете сам Суворов вспоминает, тогда к нему подошли двое неизвестных, представились налоговиками, хотя предъявить какие-либо документы отказались.

"Они попросили: "Давайте проедем, напишем показания, что вас там хотят убить". Я сказал, что никуда я с нимине поеду", – рассказал бизнесмен.

Кирилл Суворов Скрин видео

Предлог налоговиков забрать Суворова для подписания показаний об угрозе его жизни, не стал для мужчины сюрпризом, ведь в последнее время ему действительно угрожали, хотя и директор "Софт Оил" не воспринимал эти слова всерьез. И как оказалось, зря. Вежливые и открытые сотрудники Днепропетровской ГФС попросту затолкали мужчину в машину и заявили, что везут его в областную налоговою.

На следующий день налоговая полиция приехала к бизнесмену домой и забрала все его личные вещи.

После этого случая, к поискам Суворова подключились адвокаты, вместе с родными они приезжали в Днепровскую налоговою с целью предоставить им доступ к клиенту для оказания правовой помощи. Но все требования со стороны фискалов благополучно игнорировались.

Государственная фискальная служба

Не получив доступа к удерживаемому, адвокаты 11 июня обратились с заявлением к следственному судье Жовтневого районного суда города Днепр по поводу незаконного лишения свободы без решения суда и что эти незаконные действия совершаются сотрудниками налоговой милиции. Судья отреагировал на заявление и на следующий же день назначил заседание по его рассмотрению, на которое представители Днепропетровской ГФС не явились и заседание перенесли. Когда оно все же состоялось то и следователь, и прокурор заявили, что они не знают, где находится Кирилл Суворов и, что сотрудники налоговой милиции его не держат, а допросив его дважды 27 мая 2019 и 5 июня 2019 года, отпустили.

Но позже налоговики заявили, что бизнесмен якобы проходит по программе защиты свидетелей в уголовном деле по факту создания или приобретения юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности (фиктивное предпринимательство) и его законно содержат в ГФС.Но адвокаты и владелец компании "Софт Оил" Дмитрий Олейник выдвинули свою версию происходящего – вымогательство.

Дело на миллионы долларов

Попытка рейдерства фирмы "Софт Оил" со стороны работников областной ГФС действительно оказалось основной причиной похищения Кирилла Суворова, который рассказал о том, как проходил его первый "допрос".

"Просто начали давить и психологически выдавливать показания. Требовали подписать отказ на фирму", – говорит бизнесмен.

Но налоговики не учли одного обстоятельства, на тот момент фирма уже не принадлежала Суворову. В начале мая документы на компанию были переоформлены на Дмитрия Олейника, с тех пор он являлся владельцем и коммерческим директором "Софт Оил" и в этой должности Олейник вел переговоры по поставкам известной международной компанией базового масла греческого происхождения.

Дмитрий Олейник "Интерфакс"

В начале мая "Софт Оил" подписала контракт на поставки с иностранной компанией. И уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с маслом. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, были отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн, еще 34 млн должны были поступить в госбюджет немного позже. Так как Суворов являлся директором фирмы, на части документов стояла его подпись.

Именно эта поставка и стала для налоговиков мотивом отобрать компанию у Суворова, который под давлением все же подписал необходимые документы. Но отпускать бизнесмена не спешили, и с камеры его отправили под охрану на некую турбазу, а два танкера с маслом на общую суму в $7 млн были немедленно арестованы судом по ходатайству Днепропетровской ГФС.

После того, как вся эта история начала распространятся в СМИ, на Олейника стали выходить так называемые посредники, предположительно от первого заместителя руководителя главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова. Они предлагали замять дело за несколько сотен тысяч долларов, но владелец "Софт Оил" отказал и потребовал немедленно отпустить Суворова.

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Самого ж потерпевшего все это время не оставляли на одном месте, как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, с 29 мая по 7 июня Суворов находился на базе "Обуховка" в Днепропетровской области, после чего его перевезли на базу "Самарский залив". Оттуда бизнесмену и удалось освободится. Как сообщается в сюжете, мужчина просто сбежал от охраны.

Кирилл Суворов Скрин видео

Борьба продолжается

Как только вся эта история подверглась огласке, арест с двух танкеров с маслом был тут же снят. Как объяснил адвокат "Софт Оил" Вячеслав Тиховлис, схема, по которой налоговики собирались реализовать масло достаточно проста: "Это должно было бы реализовано с какими-то поддельными документами на полуподпольном заводе, где уже б сделали масло, наклеили бы соответствующие этикетки и запустили бы на рынок, и никто не знал, что это. Но эти 7 млн они бы и заработали, как минимум".

Вячеслав Тиховлис

В организации похищения адвокаты и владелец "Софт Оил" подозревают замглавы Днепропетровской ГФС Сергея Пенькова. Как рассказывал Олейник, один из главных налоговиков области, вместе со своей бандой не таясь и заручившись поддержкой Днепропетровской областной прокуратуры развязал внутреннюю войну против бизнеса, людей и по сути против государства. Сергей Пеньков широко известная персона в бизнес-среде Днепропетровщины. Стандартный набор методов "работы": запугивание, похищения людей, фабрикование уголовных дел, уничтожение бизнеса, вымогательство взяток.

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Олейник уверен, что Пеньков был в курсе действий своих подчиненных с самого начала.

Сергей Пеньков "Днепр Час"

Сам же Суворов хочет наказания для своих обидчиков, соответствующее заявление на действия сотрудников налоговой полиции уже написано в Государственное бюро расследование.

"Буду очень жестко мстить. Буду задействовать прокуратуру, всех адвокатов, юристов, я думаю, что никто мне в этом не откажет. У меня есть надежда, что я их всех засажу", – заявил Суворов.

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