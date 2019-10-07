Похищение и насилие: Саакашвили подал заявление в ГПУ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подал заявление в ГПУ о похищении и насилии относительно него.

Речь идет о его перемещении через государственную границу Украины в феврале 2018 года, сообщили в Facebook Главной военной прокуратуры.

"Заявление о похищении и насилии относительно Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины и Польши 18 февраля 2018 года", – уточнили в прокуратуре.

Саакашвили Скриншот "Громадське"

В ведомстве также сообщили, что открыли уголовное производство.

Как писал OBOZREVATEL:

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

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