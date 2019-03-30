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Погубили сигареты: в Мариуполе мужчина грабил и насиловал 90-летнюю пенсионерку

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В Мариуполе 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 90-летнюю пенсионерку.

Злоумышленник был задержан правоохранителями. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Было установлено, что подозреваемый несколько раз проникал в дом пожилой женщины и совершал кражи. "Когда понял, что потерпевшая ничего не сможет сделать, он в последний раз изнасиловал ее", – поделился подробностями Аброськин.

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Задержанный за изнасилование

Задержанный за изнасилование

Facebook Артем Кисько

Как рассказал заместитель главы полиции Донецкой области Артем Кисько, задержанный трижды приходил к пожилой женщине.

"Бабушка обратилась за помощью в полицию и неизвестно, сколько еще раз "заходил бы в гости" преступник, если бы не был задержан сыщиками. Сыскные мероприятия шли неделю и сегодня (30 марта – Ред.) ночью была поставлена точка", – сообщил он.

По словам Кисько, вычислить подозреваемого помог окурок, поскольку сигареты, которые он курил, продавали только в одном месте. Продавец вспомнила, кто покупал в день последнего эпизода преступления эту марку, и помогла полицейским составить фоторобот.

"Когда объяснили причину задержания, негодяй потерял сознание. Сейчас он в отделении местной полиции рассказывает об обстоятельствах того, что с трудом поддается объяснению, а так же других совершенных преступлениях", – написал Кисько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаМариуполь
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