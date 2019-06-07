"Погубил нашу доченьку": семья на Киевщине отчаянно борется за справедливость

С момента гибели в ДТП под Киевом 13-летней Ани Шевчук, жизнь ее семьи превратилась в сущий кошмар. В течение двух лет родителям девочки приходилось прилагать огромные усилия, чтобы виновный в гибели их дочери не ушел от ответственности.

И вот 10 июня в Киево-Святошинском районном суде должны будут огласить приговор 47-летнему водителю – подозреваемому в ДТП.

О борьбе за справедливость – в публикации OBOZREVATEL.

"Истекала кровью!"

Эта трагедия произошла 22 июня 2017 года. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сестричку сбил легковой автомобиль ВАЗ. От удара девочку вместе с велосипедом отбросило на десяток метров. Все это произошло на глазах старшей сестры.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс. Она истекала кровью. Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка.

13-летняя Анна Шевчук

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам родственников, водитель даже не подошел к сбитой им девочке и с самого начала вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы.

Почти на всех судебных заседаниях Сторожик продолжал вести себя в том же духе, обзывая родственников погибшей, будто верил в свою полную безнаказанность.

Автомобиль ВАЗ, на котором водитель сбил девочку

Место происшествия

"Следователь переписывал семь раз"

Родственники погибшей были шокированы и расследованием ДТП. Так, следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук – маму девочки, а свидетельства самой Алены переписывал семь раз.

Адвокат пострадавших Анна Чернецкая уточнила журналистам OBOZREVATEL, что кроме стандартных экспертиз – трасологической и автотранспортной – никаких других следствие не назначало.

Также она считает, что неправильно была составлена схема ДТП. "Кроме того, следователь не делал экспертизу обуви и велосипеда на предмет повреждений. Не было точно установлено и время, когда произошло ДТП, хотя свидетелей на месте было человек пятьдесят", – отметила она.

Во время судебного заседания Евгений Дейнека

По словам матери погибшей, на суде выяснилось, что задние тормоза ВАЗа были неисправны. "Когда их взяли на экспертизу – они буквально рассыпались, а сам автомобиль никогда не проходил техосмотр. Также было установлено, что водитель ехал с превышением скорости", – сказала Людмила.

Станислав Сторожик (справа) во время суда

Станислав Сторожик

Родственникам погибшей приходилось бороться буквально за каждое доказательство. Почему? Адвокат считает, что изначально следствие хотело замять дело.

"Были большие упущения процессуального руководителя. Скорее всего, у них была команда завалить дело, и они это делали семимильными шагами. Но, когда мы начали писать ходатайства, поняли, что сделать это не получится", – считает Анна Чернецкая.

Мама погибшей рассказала OBOZREVATEL, что если бы не внимание общественности и СМИ, дело, скорее всего, не дошло до суда.

"Все делалось для того, чтобы сделать виновным моего ребенка", – уверена Людмила Шевчук.

По ее словам, прокуратура сегодня требует для водителя ВАЗа максимального наказания. Также она уточнила, что Станиславу Сторожику назначили государственного адвоката, так как предыдущие от него отказались, заявив на суде, что клиент "требовал от них неправомерных действий".

(Продолжение следует…)

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