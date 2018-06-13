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Погрузился под воду: ВСУ показали впечатляющее форсирование реки на танках

1.9тЧитать новость на украинском

Вооруженные силы Украины отработали форсирование водных преград на танках.

Соответствующее видео с учений показал начальник пресс-службы Управления оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.

"Скоро на телевидении. В оперативном командовании "Запад" отрабатывают форсирование водной преграды", — сказано в описании.

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Судя по видео, танк полностью погрузился под воду, продолжая движение, после чего выбрался на сушу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне отвода вооружения прошли учения танкистов с целью определить уровень подготовки бойцов к контрнаступлению.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы Украинывоенная техника
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