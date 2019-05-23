Погребенный заживо: под Ривне произошла трагедия со школьником

В Ривненской области произошел жуткий случай: 12-летнего школьника завалило песком на территории небольшого карьера. Ему на выручку пришел брат-близнец, однако все усилия спасти оказались тщетны – мальчик погиб.

Трагедия произошла в с. Заболотье Рокитновского района. Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, после школы Денис и Назар Кравченя решили поиграть и стали рыть в песке землянку в 200 м от своего дома.

Вскоре Назар отправился домой помогать матери по хозяйству, а Денис остался. Прошло некоторое время, а парень все не возвращался. Обеспокоенный брат пошел к землянке, где обнаружил страшную картину: в яме, в которой он оставил Дениса, произошел сдвиг, и мальчик оказался погребенным под слоем песка.

Денис Кравченя. Теплые слова написала в "Инстаграм" 17-летняя сестра мальчика Наталья

В полиции сообщили, что парень бросился откапывать брата, а также позвал на помощь взрослых, но было уже поздно.

"Смерть мальчика наступила в результате асфиксии, а именно: сжатие грудной клетки и живота песком при обвале", – сообщили в пресс-службе полиции.

Похороны Дениса состоялись в четверг, 23 апреля. В селе нашим журналистам сообщили, что семья мальчика – благополучная. В январе нынешнего года мама школьника Галина Кравченя удостоилась почетного звания "мать-героиня" за воспитание многодетной семьи.

Денис Кравченя

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в пруду утонули малолетние брат и сестра. По словам местных жителей, один ребенок упал в воду, а второй пытался его спасти.

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