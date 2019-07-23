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"Пограничники на это пойдут!" Раскрыт план Украины на случай открытого наступления России

3.8т Читать материал на украинском

У Государственной пограничной службы Украины есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.

Об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, передает УНН.

Он отметил, что не может рассказать о нем широкому кругу.

Террористы и Дейнеко

Террористы и Дейнеко

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"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Скажу так: морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", заявил Дейнеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков. Позже в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов: их задачей является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

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Место
Украина
Теги
Россия Государственная пограничная служба Украины
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусы возбудились)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очень интересно, как скакуасы представляют открытое наступление России на Украину? Мне для себя, чисто поржать...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами" - что появились новые надувные подводные лодки?
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