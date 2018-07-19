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Пограничникам приказали готовиться к взятию под контроль ОРДЛО

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Госпогранслужба должна начать активную подготовку к возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО и взятия границы с Россией под свой контроль.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, напомнив, что ранее глава МВД Арсен Аваков уже презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", передает ТСН.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы", - сказал Троян.

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Также он отметил, что весомую роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД.

Напомним, ранее в исчезновении пограничников Украины на границе с РФ вскрылась интересная деталь.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Вадим Троян
Место
Украина
Объекты
пограничники Государственная пограничная служба Украины
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