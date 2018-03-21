Погоревший на взятке "золотой" генерал похвастался закрытием дела в САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-начальника Департамента полиции охраны Нацполиции Украины генерала полиции 3-го ранга Сергея Будника, который подозревался во взяточничестве.

"САП закрыла дело п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", - сообщил Будник "Українським новинам".

Как отмечает издание "Преступности.НЕТ", 5 декабря 2017 года Генпрокуратура передала уголовное производство по подследственности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс. 15 марта САП закрыла уголовное производство согласно пункту 2 части 1 статьи 284 УПК Украины ("Установлено отсутствие состава уголовного преступления").

Напомним, 22 августа 2017 года полиция задержала начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении 96 тыс. гривен взятки. У подозреваемого по месту жительства были изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро.

Вскоре Будник вышел под залог и успешно обжаловал свое отстранение от должности, но был уволен.