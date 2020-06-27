Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоне в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Как сказано в Facebook на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его пособнику, еще одному чиновнику ОГА, назначили аналогичную меру пресечения, но с залогом в 5 миллионов гривен.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере 10 млн гривен, для его пособника – 5 млн гривен. Срок действия мер – 60 суток", – сказано в сообщении.

Отметим, прокуроры САП и детективы НАБУ требовали ареста с возможностью внесения залога – 12 млн гривен для экс-главы ОГА и 8 млн грн для его сообщника.

Как писал OBOZREVATEL, Андрея Балоня задержали 25 июня вместе с еще одним чиновником, они вымогали взятку в размере 1,8 млн грн. Их задержали во время передачи транша в 250 тысяч гривен.

Президент Владимир Зеленский 26 июня уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА, заявив, что тот должен отвечать за свои действия перед законом.