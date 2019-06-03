Погорел на "Лексусе": в Италии задержали разыскиваемого экс-регионала

В воскресенье, 2 июня, полицией Италии был задержан бывший народный депутат Украины от Партии Регионов Владимир Пехов.

Задержание состоялось при прохождении пограничного контроля при попытке въезда, пишет "Страна".

Как известно, Пехов был объявлен во всеукраинский розыск Нацполицией Украины в связи с обвинением в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Так, нардеп завладел автомобилем Lexus LX 570, который принадлежал предприятию ТОВ "Сейм Инвест", на основании чего ему было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Владимир Пехов

Однако 14 апреля 2019 года Пехов скрылся от полиции. В мае 2019-го его объявили в международный розыск.

После задержания полицией Италии Владимира Пехова ожидает экстрадиция в Украину с последующим избранием меры пресечения. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году Пехов был "самым бедным" регионалом в Раде. Он указал ноль в декларации, а по факту владел фирмой в Малине, что на Житомирщине, и благотворительным фондом, зарегистрированным на его жену. Также регионала Пехова связывали с рейдерским захватом коростенского щебневого завода в 2013 году.

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