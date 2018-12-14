''Погоны под рясами'': генерал СБУ жестко прошелся по Московскому патриархату

Немало священников Московского патриархата в Украине являются агентами российских спецслужб еще со времен сотрудничества с КГБ СССР.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, комментируя создание в Украине поместной православной церкви.

Комментируя сообщения СБУ о подготовке в стенах Киево-Печерской лавры антиукраинских провокаций, Вовк отметил:

"Это закрытое сообщество, в котором есть не только служители религиозного культа и прихожане. Со времен КГБ, а КГБ было не только в Российской Федерации, но и на всех территориях Советского Союза, очень сильные позиции были у оперативных подразделений именно среди работников религиозного культа".

Генерал считает, что после получения украинской церковью Томоса об автокефалии российским спецслужбам будет сложнее работать в Украине.

"Мне самому не нравится, когда говорят, что все священники завербованы, что все они полковники КГБ, погоны свои прячут под рясами. Это преувеличение конечно. Но по большому счету действительно в свое время практически все высокопоставленные лица в церковной сфере были агентами или доверенными лицами спецслужб. А сейчас, если не остаются формально, то есть не пишут подписки, не приносят информацию, то бэкграунд где-то остается, и они об этом помнят и некоторые боятся огласки", - подчеркнул он.

pravda.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал Константинополь и власть Украины "силами ада", объявив монахов лавры "воинами" РПЦ.

В свою очередь, СБУ назвала митрополита Павла координатором провокаций ФСБ во время объединительного Собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

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