МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Погоны под рясами'': генерал СБУ жестко прошелся по Московскому патриархату

3.3тЧитать материал на украинском

Немало священников Московского патриархата в Украине являются агентами российских спецслужб еще со времен сотрудничества с КГБ СССР.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, комментируя создание в Украине поместной православной церкви.

Комментируя сообщения СБУ о подготовке в стенах Киево-Печерской лавры антиукраинских провокаций, Вовк отметил:

"Это закрытое сообщество, в котором есть не только служители религиозного культа и прихожане. Со времен КГБ, а КГБ было не только в Российской Федерации, но и на всех территориях Советского Союза, очень сильные позиции были у оперативных подразделений именно среди работников религиозного культа".

Новости
Томос для Украины: эксперт предупредил о подлости России

Генерал считает, что после получения украинской церковью Томоса об автокефалии российским спецслужбам будет сложнее работать в Украине.

"Мне самому не нравится, когда говорят, что все священники завербованы, что все они полковники КГБ, погоны свои прячут под рясами. Это преувеличение конечно. Но по большому счету действительно в свое время практически все высокопоставленные лица в церковной сфере были агентами или доверенными лицами спецслужб. А сейчас, если не остаются формально, то есть не пишут подписки, не приносят информацию, то бэкграунд где-то остается, и они об этом помнят и некоторые боятся огласки", - подчеркнул он.

Новости
''Тяжело избавиться'': озвучен прогноз, когда ''русский мир'' уйдет из Украины
''Погоны под рясами'': генерал СБУ жестко прошелся по Московскому патриархату

pravda.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал Константинополь и власть Украины "силами ада", объявив монахов лавры "воинами" РПЦ.

В свою очередь, СБУ назвала митрополита Павла координатором провокаций ФСБ во время объединительного Собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНезависимость УПЦ
Персона
Василий Вовк
Место
Украина
Теги
церковный конфликтединая церковьУПЦ МПРПЦСлужба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
3
Смешно
10
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Так можно было любого СБУшника спросить - он сказал бы то же самое. О чем статья?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Це ж треба бути таким довбнем! А ще генерал СБУ… Як можна так "палити" Фiларета? Вiн же був свого часу правою рукою Патрiарха Московського та усiєї Русi Пiмена, мiсцеблюстителем Патрiаршого престолу та однiєю з найiмовiрнiших кандидатур на це мiсце! Якщо, зi слiв Вовка, "практично всі високопоставлені особи в церковній сфері були агентами спецслужб", то Фiларет - у першу чергу, нi? Йой, лишенько, як же незручно вийшло!.. Я б на мiсцi Вовка пiсля такого застрелився. Чи застрелив би Фiларета, на крайнiй випадок. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Обоз! я готов пожертвовать 5€, купите кнут, и гоняйте своих прошмандовок, они совсем обленились, и не гавкают как им положено!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, зато кацапы гавкают отменно, как собакам и положено! вот ты, русская мразь, хорошо работаешь, разрешаю взять пирожок с полки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги