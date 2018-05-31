Отдали жизнь за Украину: кто из бойцов ВСУ погиб в мае на Донбассе

30 апреля на Донбассе официально закончилась Антитеррористическая операция (АТО). Вместо нее в мае стартовала Операция Объединенных сил (ООС). За этот месяц украинской армии удалось прилично потеснить врага и нанести ему немалый урон. Но цена за успехи - жизни наших бойцов.

OBOZREVATEL публикует список воинов ООС, которые погибли в мае.

Александр Микитюк, боец 95-й десантно-штурмовой бригады

Александр Микитюк родился в с. Белый Рукав Винницкой области. Погиб на передовой под Авдеевкой (Донецкая область), сражаясь за Украину. Ему было 19 лет. Александр стал первым из украинских бойцов, кто погиб после начала ООС.

Александр Микитюк

Иван Сперелуп, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила

7 мая Сперелуп погиб от вражеской мины. 21-летний боец подорвался, выполняя боевую задачу. Вместе с ним был механик-водитель и еще двое воинов. Им повезло отделаться контузиями, а Иван погиб от полученных травм.

Иван Сперелуп

Олег Бокоч, медик 95-й десантно-штурмовой бригады

Бокоч пошел на фронт сразу по окончании Полтавского медицинского коледжа. Смерть нашла его под Авдеевкой 13 мая. Олег хотел вытащить раненого военного из зоны обстрела, но в него попал осколок снаряда. 23-летний воин был родом из села Николаевка Полтавской области.

Олег Бокоч

Сергей Гундер ("Татарин"), боец 93-йотдельной механизированной бригады

"Татарин" впервые попал на фронт по мобилизации. Отслужил свое, вернулся на родину в Ивано-Франковск. А через некоторое время снова оказался на войне - уже добровольцем. В 2015 году был ранен, но выкарабкался.

Был убит 16 мая под Авдеевкой выстрелом в сердце.

Сергей Гундер

Иван Кураш, старший солдат 14-й механизированной бригады

Кураш погиб 16 мая, выполняя боевую задачу. В левое плечо бойца попал снайпер. Он погиб в госпитале села Горное Донецкой области. Его похоронили на родной Тернопольщине. Воину было 33 года.

Иван Кураш

Дмитрий Рудь, боец 36-й бригады морской пехоты

"Вчера в районе выполнения задач в зоне ООС около 16:20 в результате обстрела позиций наших защитников от враждебного РПГ погиб наш собрат, матрос Рудь Дмитрий Сeргеевич", — сообщили 17 мая в бригаде, где служил погибший воин.

Дмитрий Рудь

Андрей Маслов ("Футболист"), Вячеслав Куцмай ("Цинк") - бойцы 24-й бригады

21 мая Украина потеряла сразу двух героев. Вскоре после освобождения ВСУ поселка Пивденное (Чигири), "ДНР" попытались отбить его. У них ничего не получилось, но в том бою погибли Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай.

В день гибели, 21 мая, у Андрея Маслова был День рождения, а 31-летний киевлянин Вячеслав Куцмай прошел Иловайск и был в плену оккупантов: в декабре 2014-го его освободили в ходе большого обмена 146 украинских военных, активистов и волонтеров на боевиков.

Вячеслав Куцмай

Андрей Маслов

Богдан Коломиец, командир отделения снайперов 24-й бригады

Коломиец погиб 22 мая от осколочных ранений: ему попало в голову, верхние конечности и грудную клетку. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Бойцу было всего 23 года.

Богдан Коломиец

Иван Жуков, боец ДУК ПС

Жуков воевал на Донбассе против российско-оккупационных войск с 2015 года. Он погиб 23 мая на территории Донецкой области.

Иван Жуков

"Жуков был добровольцем Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в г. Марьинка", - сообщили в СМИ после его гибели.

Марьян Корчак ("Хитрый"), боец ДУК ПС

22-летний боец погиб 25 мая в результате артиллерийского обстрела. По словам сослуживцев, на погибшего равнялись, им гордились, ставили его в пример.

Марьян Корчак

"Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец - доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы", - рассказали в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК.