Погибшие в ДТП под Николаевом белорусы участвовали в ввозе "евроблях"

Погибшие 20 июля в ДТП в Николаевской области граждане Беларуси участвовали в схемах легализации автомобилей на еврономерах в Украине.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на выживших в аварии.

Как отмечается, для белорусов из Гомеля эта трехдневная поездку была бесплатной, но за определенные услуги.

В вся группа белорусов была участниками нелегальной схемы по ввозу в Украину нерастаможенных автомобилей.

В соцсетях белорусам предлагают бесплатный тур на 1 день на море и еще 30-40 долларов на руки.

Многие уже знают о таком бизнесе и не раз провозил автомобили в Украине, а многие едут, чтобы хоть один день побыть на море и получить свои 30 долларов.

Напомним, в ДТП под Николаевом погибли 5 человек, 12 получили ранения. Маршрутка, вкоторой ехали балорусы, протаранила грузовик, который стоял на обочине.