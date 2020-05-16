Погибли самые опытные: появились детали трагедии с двумя бойцами спецназа в зоне ООС

Трагедия произошла во время учебного десантирования на воду с небольшой высоты из вертолетов

Военнослужащие 47 отдельного отряда Сил специальных операций ВСУ майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко погибли 13 мая 2020 года в районе Краматорска, выполняя сложнейший элемент подготовки спецназа. Оба утонули, отрабатывая десантирование на воду с небольшой высоты. Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на собственные источники в Генштабе Украины.

Согласно информации издания, ЧП произошло во время учений, в ходе которых спецназовцы десантировались на воду. Погибли одни из самых опытных бойцов: 30-летний Суприган был заместителем командира 47-го отдельного отряда специального назначения. Он и сержант Кузьменко имели опыт боевых действий. Офицер ССО Андрей Суприган был дважды награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней за участие в специальных операциях в Луганской и Донецкой областях. Сержант Дмитрий Кузьменко ранее служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным журналистов, оба бойца погибли не во время стандартных военных учений, а при детальной отработке операции, во время которой бойцы должны были десантироваться на воду с небольшой высоты из вертолетов. Десантирование на воду – это сложнейший элемент в подготовке спецназа, он считается высшим пилотажем.

После трагедии главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что обстоятельства трагедии расследуют сотрудники Военной службы правопорядка.

16 мая тела Дмитрия Кузьменко и Андрея Супригана доставили домой в Бердичев Житомирской области и Львов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая стали известны имена трех погибших накануне на Донбассе военнослужащих. 30-летний Андрей Суприган и 29-летний Дмитрий Кузьменко погибли под Краматорском во время учений. А 24-летний Александр Карпика получил несовместимое с жизнью ранение возле села Катериновка на Луганщине. Пуля вражеского снайпера прошла навылет, медики не смогли спасти жизнь молодому воину. Александр воевал последние 4 года и намеревался служить до победы Украины в войне.

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