Погибли двое: в Сумах бетонный столб раздавил авто. Жуткие фото и видео

В Сумах в понедельник, 7 октября, в результате ДТП на автомобиль упал столб электропередач. В аварии погибли двое человек, еще двое получили травмы.

Это произошло ранним утром на улице Петропавловской. Сообщение об инциденте поступило на линию правоохранителей около 4:00, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что 27-летний водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в дерево. Возможно, он превысил скорость.

Затем машину отбросило на железобетонный столб. Удар был такой силы, что столб мгновенно сломался и упал на иномарку.

На месте аварии погибли водитель и пассажир на заднем сидении, личность которого пока не установлена. Еще два человека имеют переломы и ушибы. Все они, по данным полиции, жители областного центра.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Сумах sumypost.com

ДТП в Сумах sumypost.com

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября на заводе "Гуала Кложерс Украина" в Сумах произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар. В результате 10 сотрудников компании пострадали.

Стало известно, что люди, спасаясь от дыма, выпрыгивали из окон цеха. Очевидцы раскрыли детали ЧП.

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