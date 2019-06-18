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Погибли дети: на Херсонщине авто вылетело в канал

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16 июня в Херсонской области произошло ДТП, в котором погибли дети.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, легковое авто съехало с дороги и рухнуло в канал.

Авария случилась около села Магдалиновка Чаплинского района. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в Перекопский канал. Кроме водителя внутри машины были и дети.

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Спасатели обнаружили тела погибших - мужчины 1984 года рождения и двух детей 2002 и 2014 годов рождения.

К поисковым работам привлекалось 65 человек и семь единиц техники, из них от ГСЧС девять сотрудников и три единицы техники.

ДТП

ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту по бульвару Дружбы Народов утром 15 июня столкнулись два автомобиля – Skoda и Chevrolet Aveo, в результате чего погибли четыре человека

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Тема
ДТП
Место
УкраинаХерсон
Теги
ДТПавтодетиГосЧС
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