Погибли 172 невинных ребенка: в ООН озвучили страшную статистику российской агрессии на Донбассе

В Постоянном представительстве Украины при ООН сообщили о количестве детей, которые пострадали из-за российской агрессии на Донбассе.

На своей Facebook-странице представительство отметило, что к Международному дню детей-жертв агрессии решили напомнить про "отвратительное лицо агрессии РФ". В публикации говорится, что 172 ребенка погибли или были ранены, 750 учебных заведений разрушили, 430 тысяч детей страдают в психологическом плане, а 2 миллиона детей, женщин и мужчин сталкиваются с опасностью мин.

"Мы должны действовать, чтобы защитить наиболее уязвимых людей", – написали в представительстве.

В ООН озвучили страшную статистику российской агрессии на Донбассе ЮНИСЕФ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая в результате российской агрессии на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 27 тысяч получили ранения.