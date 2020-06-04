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4 июня • обновлено в 22:26
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Погибли 172 невинных ребенка: в ООН озвучили страшную статистику российской агрессии на Донбассе

1.6т
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В Постоянном представительстве Украины при ООН сообщили о количестве детей, которые пострадали из-за российской агрессии на Донбассе.

На своей Facebook-странице представительство отметило, что к Международному дню детей-жертв агрессии решили напомнить про "отвратительное лицо агрессии РФ". В публикации говорится, что 172 ребенка погибли или были ранены, 750 учебных заведений разрушили, 430 тысяч детей страдают в психологическом плане, а 2 миллиона детей, женщин и мужчин сталкиваются с опасностью мин.

"Мы должны действовать, чтобы защитить наиболее уязвимых людей", – написали в представительстве.

В ООН озвучили страшную статистику российской агрессии на Донбассе

В ООН озвучили страшную статистику российской агрессии на Донбассе

ЮНИСЕФ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая в результате российской агрессии на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 27 тысяч получили ранения.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор война
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