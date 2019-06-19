Под Херсоном полицейский на BMW протаранил авто: погибла семья с ребенком

В Херсонской области на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. В результате погибла семья с ребенком. Установлено, что одним из авто управлял сотрудник полиции.

Авария произошла 18 июня на трассе Скадовск-Каховка возле п. Николаевка, сообщает в Facebook Государственое бюро расследований. Как стало известно, в автомобиль ВАЗ, в котором находились муж с женой и 9-летней дочкой, врезался BMW, под управлением старшего оперуполномоченного ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате отец с матерью погибли на месте, а девочка была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

ДТП с полицейским под Херсоном

На сегодняшний день правоохранитель задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

ДТП с полицейским под Херсоном

ДТП с полицейским под Херсоном

ДТП с полицейским под Херсоном

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области 3 июня сотрудник полиции на автомобиле Mazda врезался в Daewoo. В результате погибли муж с женой.

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