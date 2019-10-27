Под Хмельницком в страшном ДТП погибла семья с ребенком

На Хмельнитчине в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли супруги с несовершеннолетней дочерью. Еще один ребенок травмировался и сейчас находится в больнице.

Трагедия произошла 27 октября примерно в 08:16 вблизи села Солобковцы Ярмолинецкого района. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области на странице в Facebook.

Отмечается, что на автодороге Житомир — Черновцы столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кади" и грузовик "DAF".

В Хмельницкой области в ДТП погибла семья Полиция Хмельницкой области

В результате аварии погиб 42-летний водитель легковушки, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто.

Выжить удалось только их десятилетнем сыну — он получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Сообщается, что его семья жила в Хмельницком.

Выжить удалось только десятилетнем мальчику Полиция Хмельницкой области

При этом 52-летний водитель грузовика за медицинской помощью не обращался. Работники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ ГУНП в Хмельницкой области.

Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался Полиция Хмельницкой области

Сведения по факту ДТП уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком в субботу, 19 октября, в результате ДТП, которое устроил гражданин Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

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