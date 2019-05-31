Погибла мать с 3-летним ребенком: возле Каменец-Подольского грузовик раздавил легковушку

В пятницу, 31 мая, возле Каменец-Подольского на Хмельнитчине произошло ДТП, в результате которого погибли трое человек.

Среди жертв – мать с 3-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что легковой автомобиль "Chevrolet Aveo" столкнулся с грузовиком MAN около 13:00 возле села Колыбаевка Каменец-Подольского района.

ДТП под Камянец-Подольским Пресс-служба Национальной полиции

ДТП под Камянец-Подольским Пресс-служба Национальной полиции

По предварительным данным, 54-летний водитель "Chevrolet" не учел дорожной обстановки и совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем под управлением 53-летнего жителя Черновицкой области.

Водитель легкового авто, а также двое его пассажиров – 25-летняя женщина с дочкой – погибли на месте. Водитель грузовика остался жив.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", – сообщили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая в Украине произошло два смертельных ДТП при участии грузовиков: на трассе Киев – Чоп столкнулись BMW и фура, а в Збаражском районе Тернопольской области – грузовик MAN и Mitsubishi с бригадой рабочих "Укрэнерго".

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