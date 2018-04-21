Погибают каждый день: в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе

За 4 года боевых действий на территории оккупированного Донбасса погибли более 2 500 человек мирного населения.

Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, которые начались 4 года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - отметили в УКГВ.

Как отметил во время брифинга в Нью-Йорке координатор ООН в Украине, постпред ПРООН Нил Уокер, в результате конфликта в Украине 4,4 млн. человек оказались в "тяжелой гуманитарной ситуации".

Он подчеркнул, что объем гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса на 2018 год должен составить 187 млн. долларов, что позволит удовлетворить нужды не менее 2,3 млн. человек. При этом, в настоящее время собрано не более 3% от указанной суммы.

Уокер призвал государства-члены ООН срочно помочь в устранении этого дефицита.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН заявили, что Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах.