Погиб от пули снайпера: названо имя погибшего Героя ВСУ

В результате снайперского обстрела оккупантов 16 января на Донбассе погиб воин ВСУ с Житомирщины Игорь Химичук.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Украина продолжает терять своих сыновей на востоке! 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук", – написал чиновник и выразил соболезнования близким Героя.

Напомним, ранее о гибели воина ВСУ сообщили в штабе ООС. 16 января российские оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и били по позициям украинских защитников из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января российский снайпер на Донбассе убил 24-летнего воина ВСУ с Харьковщины Алексея Кучкина. За месяц до гибели мужчина женился.

В тот же день вражеский снайпер убил еще одного 24-летнего Героя – бойца "Штаба национальной защиты" Алексея Василевского. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

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