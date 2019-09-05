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5 сентября • обновлено в 12:08
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Погиб от пули снайпера: на Донбассе убили воина "Азова"

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В среду, 4 сентября, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе погиб боец полка Национальной гвардии Украины "Азов" Эдурад Шахов (Шах).

Его убил вражеский снайпер, защитнику Украины было всего 26 лет, сообщается на официальном сайте полка "Азов".

"наше подразделение понесло невосполнимую утрату на Светлодарской дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов, псевдо Шах. Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", – говорится в сообщении.

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Эдуард Шахов

Эдуард Шахов

Сайт "Азова"

Также отмечается, что в "Азове" Герой служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении парень был командиром отделения, также занимал должность парамедика. Бойца вспоминают как добросовестного и способного воина, а также как общительного и очень искреннего человека.

Побратимы говорят, что в "Азов" Шахов пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта.

"Полк "Азов" выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего побратима Шаха противнику будет отплачено во сто крат. Обещаем: украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего азовца Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага. Отомстим!" – написали побратимы погибшего.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И разлетелся бубен нацика как кавун, а так победно копал в серой зоне...
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Макарский Александр
Макарский Александр
А кто оккупант?
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