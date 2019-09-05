Погиб от пули снайпера: на Донбассе убили воина "Азова"

В среду, 4 сентября, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе погиб боец полка Национальной гвардии Украины "Азов" Эдурад Шахов (Шах).

Его убил вражеский снайпер, защитнику Украины было всего 26 лет, сообщается на официальном сайте полка "Азов".

"наше подразделение понесло невосполнимую утрату на Светлодарской дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов, псевдо Шах. Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", – говорится в сообщении.

Эдуард Шахов Сайт "Азова"

Также отмечается, что в "Азове" Герой служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении парень был командиром отделения, также занимал должность парамедика. Бойца вспоминают как добросовестного и способного воина, а также как общительного и очень искреннего человека.

Побратимы говорят, что в "Азов" Шахов пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта.

"Полк "Азов" выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего побратима Шаха противнику будет отплачено во сто крат. Обещаем: украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего азовца Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага. Отомстим!" – написали побратимы погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее "Азов" провел успешнейшую операцию на Донбассе. Защитники ликвидировали четырех оккупантов, взяли в плен одного и захватили оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

Также бойцы полка специального назначения "Азов" отвоевали часть серой зоны в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Напомним, что 10 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий "Азова", житель Днепра Роман Романенко. Сразу военным не удалось эвакуировать его тело.

В свою очередь террористы, воюющие на Донбассе, выложили в сеть страшное фото изуродованного тела украинского лейтенанта.

13 августа воинам полка "Азов" удалось договориться об обмене и забрать тело побратима.

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