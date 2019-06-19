ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Погиб нардеп Тымчук: в версии смерти нашли странный момент

15.5тЧитать материал на украинском

Предварительная версия смерти украинского нардепа от "Народного фронта" и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука является сомнительной.

Такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил полковник Госпогранслужбы Украины, журналист Олег Слободян. Он отметил, что погибший хорошо разбирался в военном деле.

"Дмитрий Тымчук был профессиональным военным, вообще не употреблял алкоголь. Версия про случайный выстрел выглядит сомнительной", – отметил Слободян.

Новости
Тымчук раскрыл скандальные факты об экс-замминистре обороны Гусеве из "Слуги народа"

О смерти нардепа стало известно около 13:30 19 июня. По данным правоохранителей, Тымчук у себя дома чистил наградное оружие и по неосторожности выстрелил себе в голову.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Facebook Dmitry Tymchuk

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Тымчук вел активную антипропагандистскую деятельность против России.

Так, в июне он отметил, что Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций за игнорирование Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву и удержание в плену захваченных в Керченском проливе моряков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
74
16
Смешно
6
Интересно
101
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
Дмитрий Тымчук был профессиональным военным-????что он окончил????по какой специальности????? то что он был рупором гебельской пропаганды не делает его военным.врунишки фейсбучные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Каску только с ним не закапывайте....она много чего еще поведает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Этого урода ждет горячий прием в аду)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel