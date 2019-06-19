Погиб нардеп Тымчук: в версии смерти нашли странный момент

Предварительная версия смерти украинского нардепа от "Народного фронта" и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука является сомнительной.

Такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил полковник Госпогранслужбы Украины, журналист Олег Слободян. Он отметил, что погибший хорошо разбирался в военном деле.

"Дмитрий Тымчук был профессиональным военным, вообще не употреблял алкоголь. Версия про случайный выстрел выглядит сомнительной", – отметил Слободян.

О смерти нардепа стало известно около 13:30 19 июня. По данным правоохранителей, Тымчук у себя дома чистил наградное оружие и по неосторожности выстрелил себе в голову.

Дмитрий Тымчук Facebook Dmitry Tymchuk

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Тымчук вел активную антипропагандистскую деятельность против России.

Так, в июне он отметил, что Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций за игнорирование Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву и удержание в плену захваченных в Керченском проливе моряков.

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