"Поездка смерти!" Всплыли подробности жуткого ДТП с маршрутками под Киевом

Аварии с маршрутным транспортом происходят в Украине регулярно. Недавнее же происшествие с двумя автобусами и легковушкой в Боярке Киевской области – печальный тому пример. В ДТП пострадало 26 человек.

О том, кто несет ответственность за ЧП и как добиться компенсации в подобных ситуациях – в публикации OBOZREVATEL.

Надежда Сагайдачная – одна из тех, кто находился в злосчастном микроавтобусе Mercedes Sprinter маршрута №742. Женщина вспоминает, как при столкновении пролетела полсалона и ударилась о торпеду, получив открытый перелом ноги, сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины.

Надежда Сагайдачная

Будучи в состоянии шока, Надежда в первые секунды даже помогала выбраться из салона одной пожилой пассажирке, пока ее саму не оставили силы.

"На сегодняшний день я нахожусь на больничном. До сих пор следователь со мной не связывался. Также не было звонков от страховой и перевозчиков", – рассказала нам Надежда.

ДТП в Боярке

В подобной ситуации оказалась и другая пострадавшая – Наталия Толстая. "Суды идут, но из полиции никто не звонил. Похоже, все идет к тому, чтобы замять ДТП", – сообщила она OBOZREVATEL.

Татьяна сообщила, что сама ездила к следователю. "Сейчас собираем документы. Нужно собрать всех пострадавших, чтобы они заявили про себя в правоохранительные органы и страховую", – отметила она

Также Наталия рассказала о халатности медиков, с которой ей пришлось столкнуться после аварии.

"Очень плохо в Боярке с врачами. В моей выписке не были указаны все полученные травмы, а когда я сказала об этом медикам, еще и отказались дописать. Также меня вовремя не направили в Киевскую областную больницу, из-за чего пришлось в дальнейшем пережить болезненную операцию", – рассказала она.

В аварии Наталия получила сотрясение мозга, перелом носа, рваные раны и ушибы.

ДТП в Боярке

Кто несет ответственность?

На сегодняшний день прокуратура сообщила о подозрении водителю микроавтобуса Mercedes. Установлено, что он выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с легковушкой Skoda, после чего оба транспортных средства влетели в другую маршрутку.

Меж тем пассажиры, с которыми общались наши журналисты, считают, что в ДТП также виновен перевозчик, обслуживающий маршрут №742 – ООО "Клайт".

ДТП в Боярке

По словам Наталии Толстой, водители данного маршрута систематически нарушают правила дорожного движения, а перевозчик ничего с этим не делает.

"Я часто езжу этим маршрутом и скажу – это поездка смерти! Водители ездят как попало. Человек не успел стать на ступеньку, а они уже начинают движение. Хорошо, что в момент ДТП маршрутка не была полностью заполнена, иначе были бы жертвы. Обычно пассажиры стоят там, как селедки в банке", – резюмировала она.

Также в Боярском горсовете сообщили, что Mercedes Sprinter был переоборудован из грузового в пассажирский. В большинстве случаев сиденья в таких бусах слабо закреплены, и в момент сильного удара их вырывает с "корнем". Собственно, это и произошло во время ДТП в Боярке, когда от удара сложилась часть сидений.

Комментарий перевозчика

OBOZREVATEL связался с одним из основателей компании "Клайт" – Анной Полищук, попросив прокомментировать ситуацию с ДТП. Женщина заверила, что фирма уже перечислила 130 тыс. грн на лечение тем пострадавшим, кто к ним обратился и предоставил чеки.

"Хотя нет решения суда и наша вина не доказана, мы понимаем, что людям нужна помощь", – отметила она. На вопрос, сколько потерпевших обратилось в фирму за компенсацией лечения, Полищук ответила, что "порядка пяти человек".

По поводу того, что людей перевозили на микроавтобусе, переоборудованном из грузового в пассажирский, она сказала, что транспортное средство было зарегистрировано как "автобус" и тому есть соответствующий сертификат.

Как добиться компенсации

О том, получат ли остальные потерпевшие в ДТП компенсации – скоро узнаем. К сожалению, добиться возмещения, не имея при этом билета, не просто, рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Билет – это фактически договор о предоставлении услуг, по которому вы имеете право на компенсацию и медицинскую страховку в случае, если маршрутка попала в ДТП. Эти риски отдельно страхует страховая компания, это не функция перевозчика", – рассказал он.

Если проездного документа нет, пострадавшему сложно доказать, что он был в маршрутке в момент аварии. Впрочем, есть другие способы, считает эксперт. Например, необходимо, чтобы полученные в ДТП травмы зафиксировали врачи скорой.

"Далее нужно связаться со страховой, которая проводит выплаты и объяснить ситуацию, добавив, что будете выводить проблему в публичную плоскость, в случае, если страховая компания станет уклоняется от выплат", – резюмировал Несмиянов.

(Продолжение следует...)

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