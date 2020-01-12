''Даже подстаканники пропали'': почему скандальные поезда из России ходят в Крым полупустыми

Несмотря на пафосное открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, поезда на полуостров ходят нечасто. Причин тому достаточно.

Пассажиров отпугивают высокие цены, долгая дорога, а также низкий туристический сервис. Как работают крымские поезда сейчас и что о них думают местные жители – в материале OBOZREVATEL.

Перевозят воздух

Первый поезд из России на аннексированный полуостров отправился еще за неделю до новогодних праздников. Рассчитывали, что россияне захотят провести каникулы в Крыму. Однако надежды не оправдались.

Поезда из России ходят по мосту пустыми Известия

На сайте заказа железнодорожных билетов на 30 января на поезд "Таврия" рейсом Москва – Симферополь 509 свободных мест. Цена билета в купе – 3679 рублей (1533 грн), люкс – 11533 руб (4805 грн).

biletix.ru

На поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь на 29 января – 477 свободных мест. Цена билета на плацкарт 4090 руб. (1704 грн), купе – 4594 руб. (1914 грн).

biletix.ru

На ближайшие даты картина практически такая же. Например, на 19 января из Москвы в Симферополь 523 свободных места, а из Питера в Симферополь на этот же день – 307 свободных мест. Фактически поезда каждый день перевозят по мосту воздух.

biletix.ru

biletix.ru

Правда, многих туристов отпугивает как длительное путешествие на поезде, так и цена. Например, поездка из Питера в Симферополь затянется на 1 день и 17 часов, а полет на самолете – 3,5 часа. И стоимость перелета 19 января из Питера в Симферополь – от 3714 руб (1547 грн), а проезд поездом на ту же дату – 4090 руб (1704 грн) за плацкарт.

avia.tutu.ru

"Я просто сравнила цены на путешествие на поезде и полет на самолете. И пришла в ужас. Это же как нужно не уважать туристов, чтобы считать их идиотами. Полтора суток трястись в душном поезде с внуком, со всеми прелестями туалетов, соседей, тесноты и пр. Только ради того, чтобы сфотографировать море с моста. И заплатить за такое удовольствие такие же деньги как за полет. Естественно, мы выбрали самолет", – говорит OBOZREVATEL Евгения Краснова из Питера, которая ездила в январе погостить в Крым к сестре.

Правда, сторонники Крымского моста уверяют, что для них поездка длиной в 40 часов на поезде – сплошное удовольствие. В качестве аргументов они приводят пейзажи за окном поезда, чистые вагоны, и даже фирменные подстаканники. Однако кое-кто отмечает, что после первого рейса эти подстаканники уже исчезли.

Официальный перевозчик уверял, что на новогодние праздники на их поездах в Крым ездили бабушки с внуками и студенты ЖЖ

"Подстаканники закончились, но это не беда, обещали, что их еще изготовят. Зато тут можно заказать еду, и не надо тащить с собой сумки с продуктами. Жалко только, что еду по поезду не развозят, нужно идти в вагон-ресторан", – делится впечатлением крымчанка Власта, которая ради удовольствия прокатилась на поезде по мосту.

Фирменные подстаканники быстро закончились Керчь ФМ

Надеются на неприхотливых туристов

Сами крымчане надеются, что к ним летом наконец-то потянутся отдыхающие без автомобилей. "Может машин на улицах станет меньше. А то они едут по этому мосту на своих автомобилях, а ставить их тут, на наших улочках, негде. Из-за этого постоянные скандалы. У меня сын работает водителем на грузовике, он поздно возвращается на своем авто домой и даже подъехать к дому не может – вся узкая улочка заставлена. До мордобития уже доходило", – жалуется OBOZREVATEL хозяйка апартаментов из Алушты.

Жители Ялты также очень жаловались на то, что летом они не могут даже к пляжу подойти – все заставлено автомобилями отдыхающих. "И дворы тоже в машинах. Ни мусоровозы, ни скорая, ни пожарная проехать не могут. И все из-за того, что они едут на машинах сюда", – сокрушается OBOZREVATEL пенсионер из Ялты Семен Карасев.

Правда, ненавязчивый крымский сервис может отпугнуть состоятельных туристов, которые не захотят ни самолетом, ни поездом добираться до полуострова.

Пенсионерка расцеловала поезд в Крым Скрин видео

"Я еще думала поехать с детьми в Питер на несколько дней во время каникул, а потом махнуть на недельку в Крым, воздухом подышать. Хотела заказать хороший отель с бассейном в Ялте. Нашла на букинге, заказала, получила номер заказа. А потом решила проверить на всякий случай, опасаясь крымского сервиса.

И как в воду глядела. Дозвониться перед Новым годом в отель та еще задача. Удалось связаться часа через три. Выяснилось, что никакого моего заказа у них нет. "Какой букинг?" – удивилась девушка. Оказалось у них уже все забронировано. Так и сорвалась наша поездка", – рассказала OBOZREVATEL жительница Подмосковья Анастасия Огаркова.

А хозяева апартаментов и бунгало в нынешнем сезоне уже собираются поднимать цены на жилье. Они считают, что спрос будет высоким.

"К сожалению, хозяева комнат, летних домиков не понимают, что деньги нужно вкладывать в комфорт. Кондиционер, санузел для каждой комнаты, бойлер для горячей воды – это уже элементарные требования отдыхающих. Для экономных туристов нужна плита и стол, чтобы они могли готовить. А крымчане все также продолжают экономить. Кровать, стул – это все, что они могут предложить. И сейчас еще собираются на 10-15% поднять цены.

Я прозванивал тех, с кем работаю. Некоторые обещали переоборудовать жилье, но ничего не делают. Считают, что с открытием железнодорожного сообщения к ним и так потянутся небогатые россияне, которые неприхотливы в быту. Поживем – увидим, конечно, но это неправильно", – считает риэлтор из Крыма Виктор.

Что можно купить в поезде ЖЖ

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"К сожалению, примеры хорошего и толкового сервиса на полуострове можно пересчитать на пальцах. Это касается даже дорогих гостиниц, я уже не говорю о небольших. Поэтому потенциальные туристы выбирают Кипр, Турцию. И железнодорожное сообщение вряд ли улучшит ситуацию. Крымчане считают, что если есть отдыхающие, то можно ничего не делать, только получать деньги", – возмущается риэлтор Элеонора.

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