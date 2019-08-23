Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Прикрыли одеялом!" Пассажиров поезда до Одессы пыталась ограбить преступная группировка

4.8т Читать материал на украинском

Пассажиров фирменного поезда "Москва–Одесса" "Укрзалізниці" пыталась обворовать организованная группировка злоумышленников.

При этом проводник не только ничего не предпринял, а и мог быть в сговоре с ворами, написала на своей странице в Facebook Дарья Савченко.

"Открываю глаза, честно, я сначала подумала что это продолжение сна. Вижу, парит рюкзак надо мной. Я испугалась, подскакиваю, а тут мужские руки восточной национальности тянут его к себе. Нас в купе все время было двое, а тут ещё двое в кепках появилось", – рассказала она.

Дарье и ее соседу по купе удалось вытолкать их, но они заметили еще двоих сообщников, вместе с которыми воры скрылись в соседнем вагоне.

Новости
Грязь, воровство и наливайки: появилось видео "адского гадюшника" на ж/д вокзале Киева

Разговор с проводником, по словам Дарьи, ничего не дал. Он сказал, что не может вызвать начальника поезда или патруль.

Поезд Одесса-Москва

Поезд Одесса-Москва

Vgorode

"Пошла второй раз к проводнику за чаем, а мы уже куда-то подъезжали. Его в своём купе не было. Выглядываю в тамбур, стоит мой проводник и общается с этими ребятами", – рассказала пассажирка.

Дарья также отметила, что в вагоне были у другие пострадавшие.

"Подруливает ко мне бабуля с выпученными глазами от страха. Там той бабули 30 кг веса и по грудь ростом, лет 70. Вся дрожит. Оказывается, ее прикрывали одеялом, пока облапывали спящего попутчика рядом с ней", – рассказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...