"Прикрыли одеялом!" Пассажиров поезда до Одессы пыталась ограбить преступная группировка

Пассажиров фирменного поезда "Москва–Одесса" "Укрзалізниці" пыталась обворовать организованная группировка злоумышленников.

При этом проводник не только ничего не предпринял, а и мог быть в сговоре с ворами, написала на своей странице в Facebook Дарья Савченко.

"Открываю глаза, честно, я сначала подумала что это продолжение сна. Вижу, парит рюкзак надо мной. Я испугалась, подскакиваю, а тут мужские руки восточной национальности тянут его к себе. Нас в купе все время было двое, а тут ещё двое в кепках появилось", – рассказала она.

Дарье и ее соседу по купе удалось вытолкать их, но они заметили еще двоих сообщников, вместе с которыми воры скрылись в соседнем вагоне.

Разговор с проводником, по словам Дарьи, ничего не дал. Он сказал, что не может вызвать начальника поезда или патруль.

Поезд Одесса-Москва Vgorode

"Пошла второй раз к проводнику за чаем, а мы уже куда-то подъезжали. Его в своём купе не было. Выглядываю в тамбур, стоит мой проводник и общается с этими ребятами", – рассказала пассажирка.

Дарья также отметила, что в вагоне были у другие пострадавшие.

"Подруливает ко мне бабуля с выпученными глазами от страха. Там той бабули 30 кг веса и по грудь ростом, лет 70. Вся дрожит. Оказывается, ее прикрывали одеялом, пока облапывали спящего попутчика рядом с ней", – рассказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

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