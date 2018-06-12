Поэтапное освобождение: экс-министр рассказал о закрытом плане по Донбассу

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил о наличии пакета решений, которые позволят Украине вернуть оккупированные территории Донбасса "на достойных условиях".

Как рассказал политик в интервью LIGA.net, план был подготовлен в рамках некой закрытой международной рабочей группы.

"Это закрытая рабочая группа Украины, России, Франции, Германии и США. Периодически собирается в Европе. Кроме официальных переговоров между Волкером и Сурковым, минских и нормандских переговоров существует еще и такой, где нарабатываются решения, которые ложатся на стол Меркель, Макрона, Путина, Порошенко и Трампа", – пояснил он.

По словам Гриценко, в этой группе задействованы политики и военные, бывшие и действующие, с опытом работы на должностях уровня министров иностранных дел, министров обороны, послов, "чьих фамилий он назвать не может".

"Мы предложили поэтапную стратегию развертывания миротворцев; детализируем, какие страны должны туда входить, их полномочия. Миссия численностью 30-40 тысяч военных, 5-6 тысяч гражданских. Выполнение плана займет от трех до 5 лет", – отметил экс-министр.

Согласно плану, заключительным этапом должны стать местные выборы.

"Первейшая задача – перекрыть границу, нами ныне не контролируемую. Должно быть проведено разминирование, выведен рубль и заведена гривна, как основная валюта. Расформировать два армейских корпуса и фейковые государственные структуры. Нужно создать условия, в т.ч. имущественно-юридические, для возвращения беженцев-переселенцев. Восстановить системы жизнеобеспечения, общественный порядок", – заявил Гриценко, добавив, что эти наработки могут быть задействованы только после завершения президентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что лидеры стран "нормандской четверки" уже имеют на руках наработанный в четырехстороннем формате неформальный детальный план разрешения ситуации на Донбассе.