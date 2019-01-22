''По*ер на нее'': подозреваемый в убийстве Гандзюк сделал циничное заявление

Украинская активистка Екатерина Гандзюк помогала 5-му батальону Украинский добровольческой армии, в котором служили ее убийцы.

Также девушка была знакома с предполагаемым организатором ее убийства Сергеем Торбиным, с которым встречалась в Херсоне, сообщил в Facebook отец активистки Виктор Гандзюк.

По его словам, дочь "занималась сбором денег для протеза Владимиру Васяновичу, на котором он пошел убивать Катю".

"Затем, на суде, исполнители врали, будто думали, что убивают пророссийскую чиновницу. Правда, не за идею, за деньги. А Опер (позывной Торбина – Ред.) заявил в перемешку с матом, что его просто оклеветали, и он впервые слышит о (ней- Ред.), – рассказал отец.

Гандзюк отметил, что убийцы дочери знали, кто она такая.

"Знаю, за несколько дней до нападения был телефонный разговор между одним из исполнителей и Опером: Исполнитель: Опер, она же своя... Опер: По*ер...", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

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