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Поехали пристреливаться? "Курсанты "ДНР" засветились в России

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"Курсанты" Донецкого общевойскового училища, подконтрольного оккупантам, регулярно проходят "практику" в России.

Фотодоказательства они предоставили сами в соцсетях. Например, некий Исайя Левитан в своем Instagram засветил снимки из таким практических занятий. Их заметил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Хроники "гражданской" войны. Все-таки хороша в социальных сетях функция геотеги, которые систематически ставят на своих фото представители оккупантов и их пособники", – иронизирует он.

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Поехали пристреливаться? "Курсанты "ДНР" засветились в России

Instagram rasspisnoi.di2

На фото "курсанты" изображены во вражеской форме и с оружием.

Поехали пристреливаться? "Курсанты "ДНР" засветились в России
Поехали пристреливаться? "Курсанты "ДНР" засветились в России
Поехали пристреливаться? "Курсанты "ДНР" засветились в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал за "ДНР", пожаловался на серьезные потери в своем бывшем батальоне.

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Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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