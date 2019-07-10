Поехала на известный курорт: под Одессой пропала еще одна девушка. Фото

В Одесской области пропала девушка, которая уехала на известный курорт в Затоку и с тех пор не выходила на связь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Белгород-Днестровским отделом полиции ГУНП в Одесской области устанавливается местонахождение Васянина Анастасии Николаевны, 01.06.2001 года рождения, жительницы города Килия, которая поехала на работу в поселок Затока и не выходит на связь с родными", – говорится в сообщении.

Также опубликованы приметы пропавшей девушки: на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавая, лицо овальное, нос небольшой, глаза карие, волосы темные. Сведения об одежде отсутствуют.

Васянина Анастасия Нацполиция

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