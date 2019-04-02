"Поехал в "командировку": российский оккупант раскрыл схему отправки "ихтамнетов" на Донбасс

Осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков признал, что военных его страны отправляют для участия в войне на Донбассе вполне официально под видом командировки.

Каждый оккупант, по его словам, дает на это свое согласие. Об этом осужденный террорист рассказал в интервью "Новой газете".

Вспоминая о том, как он попал на украинскую территорию, Седиков отметил, что поводом для этого якобы послужила гибель дальних родственников в Донецке летом 2014 года. После этого он "просто взял и поехал" в чужую ему страну.

Журналист уточнила у него, как именно он добирался до Украины, однако Седиков уклончиво ответил на этот вопрос.

Алексей Седиков "Новая газета"

"Блин. Я вот не могу сейчас вам сказать о тех вещах, о которых вы спрашиваете. Ну вот смотрите, в Чечню государство посылало всех подряд, а здесь все по-другому. Я свое согласие лично дал, как в командировку, понимаете? Своему руководству", — сказал террорист.

Седиков добавил, что был старшим лейтенантом и работал в военизированном подразделении, которое занималось безопасностью высокопоставленных чинов.

"Взял командировочный лист, паспорт, поскольку я покидал место дислокации, и поехал. Через Ростов. Через какой-то там курган, перед тем как пересекать границу. Украинских пограничников там уже не было. Была граница "ЛНР". И там тоже такой же пропуск", — вспоминает оккупант.

На наводящие вопросы журналистки он возмутился, что они являются слишком неудобными для него, однако все же раскрыл некоторые детали того, как Кремль осуществляет переброску своих войск на Донбасс.

Алексей Седиков "Новая газета"

"Воинское подразделение (нашел. — Ред.), Второй армейский корпус, сформированный в Дебальцево. И распределили нас на территории разбитой колонии, прямо в зоне, там уже никого не было", — рассказал Седиков, добавив, что против украинцев он успел повоевать менее полугода, до июля 2016 года.

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В августе 2018 года Седиков попросил президента РФ Владимира Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных.

В январе он написал Путину письмо, в котором вновь попросил обменять себя на украинцев, незаконно удерживаемых в стране-агрессоре.

Седиков был взят украинскими военными в плен в июле 2016 года на Донбассе близ Троицкого. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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