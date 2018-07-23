"Поехал бы к Путину!" Экс-министр Украины призвал провести референдум на Донбассе

Украина должна провести референдум на оккупированной территории Донбасса, чтобы таким образом "восстановить мир".

Такое заявление сделал в эфире телеканала NEWSONE экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

"Надо заняться не выборами, а миром. Мы же кричим, что это украинцы, так давайте пустим их на референдум. Да, они поддержат тех, кого поддержат. Но мы же за демократию? Так пусть поддержат. Да, они вас не выберут, но вы сделаете мир", - сказал он.

"Я бы поехал к Путину. Не унижался бы и на колени не падал, но я бы сказал: "Владимир Владимирович, Столетняя война тоже заканчивается. Вы сильнее, но вы теряете из-за нас санкции. Если я президент и люблю своих людей, я подписываю с вами мир. Вы берете на себя разоружение Донбасса, и выборы - под международным контролем. Мы взамен гарантируем внеблоковый и нейтральный статус", - заявил Червоненко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Червоненко призвал украинцев изучать русский язык.