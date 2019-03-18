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Поджог магазина Roshen в Киеве: всплыли скандальные факты о задержанном

2.2тЧитать материал на украинском

Подозреваемым в поджоге магазина Roshen в Киеве на Крещатике оказался член радикальной экстремистской организации, планирующей сорвать выборы в Украине.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Украинская правда". Имени правоохранители не назвали, однако известно, что мужчина – активный участник уличных акций.

"Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с задержанным проводят первоочередные следственные действия", – пояснил он.

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Roshen

Roshen

Facebook Дмитрий Власов

Кроме того, Крищенко заявил, что задержанный, предположительно, причастен и к другому поджогу магазина Roshen – 17 марта возле станции метро "Героев Днепра".

Примечательно, что лидер организации, в которую входит мужчина, также находится в СИЗО. По информации правоохранителеных органов, его зовут Евгений Моринец (организация "Белая балаклава").

Сообщается, что задержанный за поджог магазина ранее участвовал в акции возле следственного изолятора с требованием освободить их лидера.

Задержанный за поджог

Задержанный за поджог

Украинская правда

Появилась также информация о связи подозреваемого с пророссийской организацией "ГК "Наждак", которую возглавляет Николай Дульский, известный как агент российских спецслужб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве из-за брошенной взрывчатки загорелась автомобильная парковка. Огонь уничтожил два авто.

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Место
УкраинаКиев
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зачем задерживать? "При попытке скрыться упал, ударился головой о проезжавший мимо полицейский автомобиль и скончался от ушибов".
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН! :-)))
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